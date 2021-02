Großeinsatz der Feuerwehr Brand im Diabelli-Block in Burghausen

Foto: Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Burghausen

Am späten Dienstagabend, 10. Februar 2021, kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr bei einem Brand in einem zwölfgeschossigen Mehrparteienhaus in der Bachstraße.