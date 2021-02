Tragisch Tödlicher Verkehrsunfall

Am 5. Februar 2021, gegen 19.35 Uhr, ereignete sich auf der Nordtangente in Mühldorf ein tödlicher Verkehrsunfall.

Mühldorf am Inn. Ein 16-jähriger Mühldorfer wurde beim Überqueren der Nordtangente an einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg von der Innkanalseite her zur Europastraße vom Pkw eines 21-jährigen Fahrzeuglenkers erfasst. Der junge Mann hatte die Nordtangente in östlicher Richtung befahren.

Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, der Fahrzeuglenker blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Die Nordtangente musste mehrere Stunden lang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr Mühldorf war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und unterstützte tatkräftig und professionell bei Verkehrsregelung, Bergung und Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.