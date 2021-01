Rutschpartie Schnee-Chaos fordert Verkehrsunfälle

Im Bereich der Polizeiinspektion Mühldorf kam es am 26. Januar 2021 zu mehreren Verkehrsunfällen:

Obertaufkirchen/Mühldorf am Inn. Am Vormittag befuhr ein 33-jähriger Aschauer Klein-Lkw-Lenker im Gemeindebereich Obertaufkirchen die schneebedeckte Gemeindeverbindungsstraße in südwestlicher Richtung nach Steinkirchen. Aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet in das rechte Fahrbahnbankett und stürzte schlussendlich die Böschung hinab. Der Klein-Lkw (bis 3,5 Tonnen) blieb auf der rechten Seite liegen. Bei dem Unfall wurde der alleinbeteiligte Fahrer leicht verletzt. Am Lkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro. Der Fahrer des verunfallten Klein-Lkw veranlasste die Bergung des Fahrzeugs selbst.

In Obertaufkirchen kam ein 25-jähriger Kroate aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Laterne, welche total beschädigt wurde. Der Schaden am Fahrzeug und an der Laterne wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

In Mühldorf rollte in der Bürgermeister-Hess-Straße ein polnischer Kastenwagen rückwärts gegen einen Sattelzug. Dieser wurde im Frontbereich eingedrückt – Schaden etwa 2.500 Euro.

Ein Schneeräumfahrzeug kollidierte in Mühldorf in der Egglkofenerstraße beim Herausfahren aus einer Einfahrt mit einem kreuzenden Pkw. Der Pkw wurde hierdurch an der rechten Fahrzeugfront eingedrückt – Schaden ca. 3.000 Euro.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall in Mühldorf kam es im Bereich des Mittelfeldweges. Auch hier ist die Unfallursache auf nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen. Bei schneebedeckter Fahrbahn geriet eine 22-jährige Tögingerin in einer Linkskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug rutschte 25 Meter weit ins angrenzende Feld. Am Pkw entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.