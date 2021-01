Wintereinbruch Zahlreiche Unfälle in Waldkraiburg und Umgebung

Die am Montagnachmittag, 25. Januar 2021, vorherrschenden winterlichen Verhältnisse führten zu mehreren Unfällen. Glücklicherweise wurden keine Personen schwer verletzt.

Kraiburg/Waldkraiburg/Aschau. Kraiburg am Inn: Bei schneebedeckter Fahrbahn kam um 13.25 Uhr eine 30-jährige Frau aus Taufkirchen mit ihrem Toyota auf der Trostberger Straße bei Gumpersberg von der Fahrbahn ab. Die Pkw-Lenkerin wollte gegenlenken und kam ins Schleudern. Dabei stieß sie mit dem Heck des Toyota gegen die Leitplanke. Sie wurde leicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Waldkraiburg: Um 13.30 Uhr befuhr eine 41-jährige BMW-Fahrerin die Siemensstraße stadtauswärts und stoppte ihren Wagen an der Kreuzung Siemensstraße/Daimlerstraße bei Rotlicht an der Ampel. Zur gleichen Zeit bog eine 26-jährige Peugeot-Fahrerin von der Dieselstraße kommend in die Siemensstraße ein. Der Peugeot kam ins Rutschen und touchierte die Front des BMW. Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Die Fahrerin des BMW wendete und konnte die Unfallverursacherin schließlich in der Prager Straße „zur Rede stellen“. Die verständigten Beamten der Polizei Waldkraiburg stellten fest, dass die Peugeot-Fahrerin auf ihrem Fahrzeug keine Winterreifen montiert hatte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Aschau am Inn: Ein 50-jähriger Mühldorfer rutschte um 14 Uhr mit seinem Opel Meriva in den Kreisverkehr zwischen Waldkraiburg und Aschau am Inn. Dort stieß er mit einem 32-jährigen Verkehrsteilnehmer aus Polling zusammen, dessen Pkw – ebenfalls ein Opel – durch den Anstoß in den Straßengraben geriet. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Auch die folgenden Tage ist mit winterlichem Einfluss und glatten Straßen zu rechnen. Die Polizei appelliert daher an die Autofahrer, entsprechend vorsichtig und defensiv zu fahren.