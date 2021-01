Einige Verstöße Umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Montag, 18. Januar 2021, wurden nachmittags schwerpunktmäßig Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Waldkraiburg durchgeführt. Dabei konnten einige Verstöße festgestellt werden:

Waldkraiburg. Gegen 13.50 Uhr wurde der 27-jährige Fahrer eines VW Golf mit rumänischem Zulassungskennzeichen kontrolliert. Der Fahrer hat seit längerem seinen Wohnsitz in Waldkraiburg und hätte daher für seinen Pkw eine deutsche Zulassung gebraucht. Die gleiche Situation hatten die Streifenbeamten kurze Zeit später, gegen 14.50 Uhr. Eine 48-jährige tschechische Staatsbürgerin mit Wohnsitz und Lebensmittelpunkt in Waldkraiburg war mit ihrem Hyundai mit tschechischer Zulassung kontrolliert worden. Beide erhalten nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung.

Bei einer Verkehrskontrolle um 16.50 Uhr stellten die Beamten fest, dass ein Pkw Opel mit einem Fürstenfeldbrucker Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 50-jährige ungarische Fahrer musste sein Fahrzeug umgehend stehen lassen, die Kennzeichen wurden entstempelt.