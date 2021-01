Pkw gegen Lkw Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, gegen 11.35 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Polling mit seinem Lkw die Staatsstraße 2092 von Kraiburg kommend in Richtung Oberreith.

Unterreit. Hinter den Lkw fuhr eine 31-jährige Frau aus Waldkraiburg mit ihrem Kia. Auf Höhe Unterreit wollte der Lkw nach links auf die MÜ44 abbiegen, als gerade in diesem Moment die Frau dazu ansetzte, den Lkw zu überholen, obwohl der Lkw bereits links blinkte und die Fahrbahn mit einer durchgezogener Mittellinie markiert war. Da sich der Lkw bereits im Abbiegevorgang befand, kam es zum Zusammenstoß. Die Frau aus dem Kia wurde mit Prellungen und einem Schädelhirntrauma mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Zahlreiche umliegende freiwillige Feuerwehren unterstützten die Bergung des Lkw und die Absicherung der Unfallstelle.