Mit 1,8 Promille Pkw-Lenker überfährt Verkehrsinsel und beleidigt Polizisten

Am frühen Abend des 8. Januar 2021 meldete ein Fußgänger über die Polizeieinsatzzentrale Rosenheim einen Verkehrsunfall im Ortsgebiet der Gemeinde Aschau am Inn.

Aschau am Inn. An der dortigen Hauptstraße überfuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Baden-Württemberg eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und blieb anschließend auf der Straße stehen. Als der Fußgänger sich nach dem Gesundheitszustand des Fahrers erkundigte, konnte bei diesem ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ebenso lag im Fahrzeuginnenraum eine augenscheinliche Schusswaffe.

Im weiteren Verlauf wurde der Fahrzeugführer etwas ungehalten über die Behandlung des Mitteilers und versuchte sich der Situation zu entziehen. Dies konnte der Fußgänger, selbst Polizeibeamter des Polizeipräsidiums München, jedoch durch Festhalten bis zum Eintreffen der Polizeistreife verhindern. Auf die Nachfrage, was er denn vor Fahrtantritt an alkoholischen Getränken zu sich genommen habe, gab der verbal ungehaltene Unfallfahrer zwei Bier an.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von rund 1,8 Promille. Beim Unfallverursacher wurde anschließend im Krankenhaus Mühldorf eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Über die Maßnahmen war der 57-Jährige so erbost, dass er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach beleidigte. Bei der Überprüfung der Waffe wurde festgestellt, dass es sich um eine „Schreckschusswaffe“, welche ohne jegliche Erlaubnisse geführt wurde, handelte. Den Mann erwarten nun Anzeigen aufgrund des Verkehrsdelikts, Beleidigung von Polizeibeamten und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.