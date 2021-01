Auf der A 94 Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 6. Januar 2021, gegen 11 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mühldorfer die A 94 in Fahrtrichtung Passau.

Ampfing. Zwischen den Anschlussstellen Heldenstein und Ampfing kam er auf der vom Schnee geräumten Fahrbahn aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Pkw Mercedes ins Schleudern und prallte zunächst gegen die linke Betonwand. Im weiteren Verlauf kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei sich der Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Heldenstein war mit mehreren Fahrzeugen zur Absicherung und Verkehrslenkung im Einsatz.