Aufgeflogen Angetrunkener Mofa-Fahrer (15) aus dem Verkehr gezogen

Am Freitag, den 04.12.2020, um ca. 22.40 Uhr befuhr ein 15-jähriger aus dem Landkreis Mühldorf a. Inn die Hauptstraße in Haag in Oberbayern mit seinem Mofa-Roller.