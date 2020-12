In Aschau am Inn Linksabbieger nimmt 75-jährigem Radfahrer die Vorfahrt

Tief stehende Sonne erschwerte dem Autofahrer die Sicht

Aschau am Inn. Ein 30-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Ebersberg befuhr am Donnerstagnachmittag, 3. Dezember, mit seinem Audi die Staatsstraße von Waldkraiburg kommend.

In Aschau a. Inn wollte er nach links in Richtung Gars a. Inn abbiegen. Laut seinen Angaben übersah er an der Einmündung aufgrund der Sonneneinstrahlung den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 75-jährigen Rennradfahrer aus Aschau. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Prellungen und Schürfwunden zu. Der Mann wurde zur vorsorglichen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audifahrer blieb unverletzt.

Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.