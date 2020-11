Vorfahrt missachtet Zwei leicht Verletzte und ein Schaden von 16.000 Euro

Am Mittwoch, 25. November 2020, gegen 21.25 Uhr, fuhr eine 25-jährige Waldkraiburgerin mit ihrem Pkw bei Ramsau von der B 12 ab, da diese wegen Bauarbeiten gesperrt war.

Reichertsheim. Sie wollte die Kreuzung überqueren, um anschließend wieder auf die Bundesstraße aufzufahren. Zu diesem Zeitpunkt war ein 21-jähriger Pkw-Lenker mit seinem BMW auf der Vorfahrtsstraße von Ramsau in Richtung Lengmoos unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Durch die Wucht des Aufpralls kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und stürzte einige Meter eine Böschung hinab. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Die Feuerwehr aus Ramsau war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.