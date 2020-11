An Baum geprallt 18-Jährige kommt bei dichtem Nebel von Fahrbahn ab

Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 46 zwischen Fleckhäusl und Albaching am Sonntag, 15. November 2020, um 21.25 Uhr.

Rechtmehring. Dabei kam eine 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Traunstein bei dichtem Nebel von der Fahrbahn ab. Sie fuhr mit ihrem Hyundai zunächst an einen Leitpfosten und prallte schließlich an einen Baum. Die junge Frau erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 8.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr Schleefeld war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die Straße musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.