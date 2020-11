Aktuelle Polizeimeldung Unbekannter Täter zerkratzt zwei Fahrzeuge

Um Zeugenhinweise wird gebeten

Waldkraiburg. Ein roter und ein grauer Toyota Yaris wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem unbekannten Täter zerkratzt. Die beiden Fahrzeuge waren in der Gablonzer Straße auf Höhe Hausnummer 9 geparkt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Waldkraiburg unter Tel.: 08638/94470 entgegen.