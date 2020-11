Personenkontrolle Polizeibeamte verhindern Drogenfahrt

Am Samstag, 7. November 2020, wurde von Beamten der Polizei Waldkraiburg ein 32-jähriger Mann aus Heldenstein einer Personenkontrolle unterzogen.

Kraiburg am Inn. Dieser saß in seinem Pkw, den er am Parkplatz des Sportplatzes in Kraiburg a. Inn geparkt hatte. Als der 32-Jährige die Fahrertür öffnete, konnten die Polizeibeamten Marihuanageruch feststellen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden im Fahrzeug Haschkekse aufgefunden. Außerdem hatte der Mann ein Tütchen mit Marihuanadolden bei sich. Der Mann aus Heldenstein gab den Konsum von Marihuana zu, sodass die Polizeibeamten eine Weiterfahrt unterbanden und somit eine Fahrt unter Drogeneinfluss verhinderten. Zudem ermittelt die Polizei wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln.