3,50 Meter tief gestürzt Schwerer Unfall bei Bauarbeiten

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Ein 69-jähriger Rentner aus Kraiburg am Inn war am 3. November 2020, gegen 15.50 Uhr, bei Armierungsarbeiten auf einem Rohbau in Taufkirchen in eine Baugrube gestürzt.