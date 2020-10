Schwerer Verkehrsunfall Kollision mit Motorradfahrerin

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Am 19. Oktober 2020 ereignete sich gegen 12.30 Uhr ein Verkehrsunfall in Mühldorf am Inn, Innerer Neumarkter Straße auf der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße.