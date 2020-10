Im Landkreis Mühldorf Gesuchten Betrüger aufgespürt

Zivile Einssatzgruppe spürt gesuchten Betrüger im Landkreis Mühldorf auf.

Landkreis Mühldorf am Inn. Zwischen den Jahren 2014 und 2016 gab sich im Großraum München ein nun 45-Jähriger mit gefälschten Dokumenten als Notfallsanitäter aus und betätigte sich als solcher im Gesundheitswesen. Der Schwindel flog auf, als ihn sein Arbeitgeber aufforderte, ein Führungszeugnis vorzulegen. Als er dieses ebenfalls fälschte, wurde die Fälschung erkannt und zur Anzeige gebracht.

Im Rahmen der bereits Ende 2018 eingeleiteten Ermittlungen wurde das Ausmaß der Betrügereien aufgedeckt. Der 45-Jährige wurde Anfang 2020 für seine Umtriebe durch das zuständige Amtsgericht zu einer rechtskräftigen Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Der Aufforderung zum Haftantritt folgte der Verurteilte nicht, sodass die Zivile Einsatzgruppe Traunstein die weitere Sachbearbeitung übernahm.

Der Flüchtige wurde am 18. Oktober 2020 im nördlichen Landkreis Mühldorf aufgespürt und an seiner Familienanschrift überrascht. Nach erfolgter Festnahme wurde der Betrüger an die Justizvollzugsanstalt übergeben.