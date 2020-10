In Waldkraiburg Rotlichtverstoß mit teuren Folgen

Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldstrafe, Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot

Wadkraiburg. Am Freitag, 16.10.2020, kam es gegen 17:15 Uhr im Waldkraiburger Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Dabei missachtete ein 53-jähriger Waldkraiburger das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage in der Karlsbaderstraße. Der Betroffene fuhr mit nicht geringer Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein, der zu diesem Zeitpunkt jedoch schon von einem vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Fahrzeugführer befahren wurde, welcher vom Martin-Luther-Platz in die Prager Straße fahren wollte.

Der BMW des Betroffenen kollidiert dabei seitlich so stark mit dem geschädigten Fiat-Fahrer, dass dessen Fahrzeug in ein weiteres wartendes Fahrzeug der Prager Straße gestoßen wurde und auch dieses beschädigte.

Bei der Unfallaufnahme gaben alle Beteiligten an, nicht verletzt worden zu sein. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer Geldstrafe, Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.