Körperverletzung Frau wurde von zwei Männern verprügelt

Am Freitag, 9. Oktober 2020, kam es um 22.25 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung in einem Musik-Pub im Stadtgebiet von Waldkraiburg.

Waldkraiburg. Ein 32-jähriger Mann aus Haag zog eine 29-jährige Waldkraiburgerin an den Haaren, brachte sie zu Boden und trat ihr gegen den Kopf. Ein 38-Jähriger aus Waldkraiburg kam hinzu und trat ebenfalls gegen die 29-jährige Waldkraiburgerin. Ein 27-jähriger Mann, ebenfalls aus Waldkraiburg, kam der Frau zu Hilfe und zog den 38-Jährigen von ihr weg. Dabei zog sich dieser mehrere Platzwunden zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Frau wurde im Gesicht und am Fuß verletzt und begab sich selbständig in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt gegen die beteiligten Männer.