Polizei bittet um Hinweise Gegenstände aus kirchlichem Inventar entwendet

Foto: 123rf.com

Am 4. Oktober 2020, zwischen 12.30 und 13 Uhr, kam es in Erharting, Günzkofener Straße 5, am Parkplatz des Pfarrgartens zu einem Diebstahl von Gegenständen aus dem kirchlichem Inventar.