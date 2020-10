Zeugen gesucht Reiterin (25) stürzt wegen Motocross-Rowdies schwer

Drei offenbar sehr rücksichtslose Motocrossmaschinenfahrer trieben am letzten Mittwoch nachmittags gegen 17.30 Uhr in der Nähe der Schachenwaldkiesgrube in Haag ihr Unwesen.

Haag in Oberbayern. Dort war eine 25-jährige Reiterin aus dem Landkreis Rosenheim zusammen mit einer weiteren 32-jährigen Reiterin aus Haag zwischen den Kiesgruben am Schachenfeld beim Ausreiten unterwegs, als plötzlich drei junge Crossfahrer mit ihren lauten Maschinen aus der Kiesgrube heraufgefahren kamen.

Die Pferde scheuten deshalb, und die 25-jährige Reiterin kam zu Sturz und unter dem Pferd zum Liegen. Die Crossfahrer fanden das offenbar noch lustig und drehten ihre Maschinen nochmals richtig auf, woraufhin die Pferde Angst bekamen und in Richtung der B 12 davonliefen, wobei sich die Reiterin aus Haag gerade noch auf ihrem Pferd halten konnte. Die Motocrossfahrer verschwanden dann wieder in der Kiesgrube, aus der sie gekommen waren und kümmerten sich in keinster Weise über die vom Pferd gefallene und noch am Boden liegende und zudem auch verletzte Reiterin, die vor Schmerzen nicht aufstehen konnte.

Die Crossfahrer hatten an ihren Maschinen keine Kennzeichen, einer von ihnen war auffällig giftgrün. Diese Motorradfahrer waren in der Vergangenheit schon einmal im Garser Raum aufgefallen, als sie in der freien Natur ihr Unwesen trieben. Sie dürften aller Wahrscheinlichkeit mit ihren Maschinen ohne Zulassung bzw. Versicherung gefahren sein.

Wer Hinweise zur Ermittlung der Motorrad-Rowdies machen kann, wird um Meldung bei der Haager Polizeidienststelle unter Tel. 08072/9182-0 ersucht.