Zeugen gesucht 16-Jähriger muss ausweichen und landet am Leitpfosten: Unfallgegner sucht das Weite

Jettenbach. Am Mittwoch, 30. September, um 17.20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Aschau a. Inn mit seinem Leichtkraftrad die Kreisstraße zwischen Grünthal und Jettenbach. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Kombi entgegen.

Dieser fuhr so weit links, dass der Leichtkraftradfahrer nach rechts in einen Acker ausweichen musste. Der 16-Jährige stieß an einen Leitpfosten und verletzte sich dabei am Fuß. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum schwarzen Kombi, bzw. seinen Fahrer, machen können. Bitte melden Sie sich unter Tel.: 08638 94470.