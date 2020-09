150 Einsatzkräfte vor Ort Sechsstelliger Sachschaden bei Brand in Waldkraiburg

Foto: 123rf.com

Der Brand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Traunreuter Straße hat am Dienstagmittag, 22. September 2020, einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich verursacht. Die Kripo Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen.