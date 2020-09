Raubüberfall mit Messer Kripo fasst 29-jährigen Tatverdächtigen

Bewaffnet mit einem Messer überfiel ein zunächst Unbekannter am Mittwochnachmittag, 19. August 2020, die Geschäftsräume eines Dienstleistungsunternehmens in der Mühldorfer Innenstadt.

Mühldorf am Inn. An der Fahndung nach dem Täter beteiligen sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen aus der Region. Die Ermittlungen zur Klärung des Falles wurden von der Kripo Mühldorf übernommen und führten letztendlich zu einem 29-jährigen Tatverdächtigen, welcher mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt.

Am 19. August 2020 betrat der zunächst unbekannte Täter gegen 15.40 Uhr die Geschäftsräume eines Unternehmens in der Trausnitzstraße am Mühldorfer Gymnasium. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er eine Angestellte und erbeutete damals eine Geldkassette, welche er wenig später auf der Flucht wieder verlor.

Knapp vier Wochen nach der Tat können die Beamten der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn nun einen Ermittlungserfolg vermelden. Nach intensiven und aufwendigen Ermittlungen führte die Spur zu einem 29-jährigen Deutschen aus Waldkraiburg.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde der dringend Tatverdächtige im Laufe des 15. September 2020 dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der mutmaßliche Räuber sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.