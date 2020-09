Fahrradsturz 84-jährige Rentnerin schwer verletzt

Eine 84-jährige Rentnerin aus Waldkraiburg ist am Sonntag, 13. September 2020, gegen 17.55 Uhr, auf einer abschüssigen Straße in Ebing schwer gestürzt.

Waldkraiburg/Ebing. Die Frau fuhr auf Höhe des Feuerwehrhauses und geriet mit dem Vorderrad in eine gepflasterte Rinne. Die Rentnerin, die keinen Helm trug, stürzte und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu. Mehrere Personen vor Ort leisteten vorbildlich und professionell erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. In diesem Zusammenhang bedankt sich die Polizei Waldkraiburg ausdrücklich bei den couragierten Ersthelfern. Die Radfahrerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.