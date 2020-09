Im Schlaf beklaut Geldbörse aus Wohnmobil entwendet

Während er in seinem Wohnmobil schlief, wurde einem Mann aus Schwaben in der Nacht von Montag, 7., auf Dienstag, 8. September 2020, seine Geldbörse gestohlen.

Kraiburg a. Inn. Der unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu dem verschlossenen Wohnmobil und entwendete die Geldbörse, in der sich neben diversen Dokumenten auch 980 Euro Bargeld befanden. Das Fahrzeug hatte der Mann in der Jahnstraße geparkt. Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei in Waldkraiburg unter Telefon 08638/94470 entgegen.