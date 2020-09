Diebstahl Zwei kleine Löwen geklaut

Am 28. August 2020, zwischen 8 und 9 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter vor dem Haupteingang eines vietnamesischen Lokals in Gars-Bahnhof zwei kleine Löwen aus einem jadeähnlichen weißen Gestein.

Gars. Sie befanden sich links und rechts neben der Tür und waren im Boden einbetoniert. Die Figuren sind jeweils ca. zehn Zentimeter hoch, breit und tief. Der Täter muss die Figuren aus dem Beton gestemmt haben.

Zudem wurden fünf gläserne, schwarze Aschenbecher gestohlen. Diese waren im Außenbereich deponiert. Der Beuteschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Verbleib der Figuren machen? Die Hinweise werden an die Polizei Haag in Oberbayern, unter Telefon 08072/9182-0, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.