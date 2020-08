Gefährlicher Eingriff Radmuttern an Auto gelockert

Der Fahrzeugführerin fielen die gelockerten Muttern erst auf, nachdem sie bereits mehrere Kilometer gefahren war

Mühldorf. Im Zeitraum von Montag, 17. August, 16 Uhr, bis Dienstag, 18. August, 16 Uhr, lockerte ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern der Vorderräder eines roten Renault Clio. Das Auto war an der der Spitzwegstraße in Mühldorf am Inn abgestellt.

Der Fahrzeugführerin fiel dies erst auf, nachdem sie bereits mehrere Kilometer mit ihrem Fahrzeug gefahren war. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall, ein Schaden am Auto entstand nicht.

Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Mühldorf a. Inn unter der Tel. Nr. 08631/3673-0.