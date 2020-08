Täter lässt Fahrrad zurück Raubüberfall mit Messer in Mühldorf - Täter flüchtig

Auf der Flucht verlor der Räuber die Geldkassette und ließ auch sein Fahrrad zurück, mit dem er an den Tatort gekommen war - Wer kann der Kripo Hinweise geben?

Mühldorf. Bewaffnet mit einem Messer überfiel ein Unbekannter am Mittwochnachmittag, 19. August, die Geschäftsräume eines Dienstleistungsunternehmens in der Mühldorfer Innenstadt. An der Fahndung nach dem Täter beteiligten sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen aus der Region. Die Ermittlungen zur Klärung des Falles wurden von der Kripo Mühldorf übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Um 15.40 Uhr betrat der Täter die Geschäftsräume des Unternehmens an der Trausnitzstraße am Mühldorfer Gymnasium. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er eine Angestellte, erbeutete eine Geldkassette und flüchtete vom Tatort in Richtung der evangelischen Kirche bzw. Landratsamt. Auf der Flucht verlor der Räuber die Geldkassette und ließ auch sein Fahrrad zurück, mit dem er an den Tatort gekommen war.

Rund 20 Streifenwagenbesatzungen sämtlicher Polizeidienststellen aus der Region beteiligen sich an der sofort eingeleiteten Fahndung, vorerst jedoch ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Der Mann ist 30 bis 40 Jahre alt und 180 – 190 cm groß, er hat eine schlanke Figur und ein „eckiges“ Gesicht. Nach Einschätzung von Zeugen dürfte er Mitteleuropäer sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover. Besonders auffällig ist sein hinkender Gang.

Der Unbekannte ließ auf der Flucht sein Fahrrad, ein schwarzes Citybike mit tiefem Einstieg, zurück. Markant an dem Rad ist, dass es unprofessionell mit matt- schwarzem Lack überstrichen wurde.

Die Ermittlungen in dem Fall übernahm unmittelbar die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn. Neben den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet, liefen Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort und zahlreiche Zeugen und Anwohner wurden befragt.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 bei der Polizei in Mühldorf zu melden.