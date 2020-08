Crash beim Abbiegen Waldkraiburger stirbt bei Motorradunfall

Auto biegt nach links in Straße ein - von rechts der Motorradfahrer

Chieming. Am Sonntag, 16. August, gegen 20.10 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Kolbermoorer mit seinem Auto von Stöttham/Chieming Richtung Staatsstraße 2095. An der Einmündung wollte er nach links in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße Richtung Seebruck einbiegen. Zur gleichen Zeit näherte sich aus Richtung Traunstein auf der Staatsstraße 2095 eine Gruppe Motorradfahrer.

Als der Kolbermoorer seinen Abbiegevorgang nach links begann, kam es zum Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Waldkraiburger auf seinem Motorrad, der sich aus Sicht des Autofahrers von rechts näherte. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die Feuerwehren Chieming und Traunstein Land waren mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Zudem im Einsatz waren ein Rettungswagen und ein Kriseninterventionsteam.

Die Staatsstraße 2095 war im Gemeindebereich Chieming zwischen Egerer und Arlaching bis 23:30 Uhr komplett gesperrt.