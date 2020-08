Die Kontrolle verloren 19-jähriger Leichtkraftfahrer stürzt im Kreisverkehr

Am 1. August 2020, gegen 20.25 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2091 von Waldkraiburg in Fahrtrichtung Ampfing ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Leichtkraftradfahrer.

Waldkraiburg. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus dem Bereich Mühldorf fuhr bei regennasser Fahrbahn in den Kreisverkehr auf Höhe des Kinos in Waldkraiburg ein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei kam er zu Sturz und verletzte sich leicht im Brustbereich und zog sich auch eine Platzwunde am Kopf zu. Vorsorglich wurde der junge Mann mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Mühldorf verbracht. Am „Motorrad“ entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.