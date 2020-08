Suchaktion in Waldkraiburg Mann trieb im Innkanal

Am 31. Juli 2020, um 13.10 Uhr, teilte ein Anrufer bei der Rosenheimer Einsatzzentrale eine Person im Innkanal auf Höhe Waldkraiburg/Steinbrunner Brücke mit.

Waldkraiburg. Der Mann trieb bei starker Strömung in Richtung Mühldorf und ging schlussendlich unter. Sofort wurde eine großangelegte Such- und Rettungsaktion gestartet. Neben zwei Streifen der Polizei Waldkraiburg waren Rettungskräfte der umliegenden Wasserwachten, der umliegenden Feuerwehren, der DLRG Mühldorf, des THW Mühldorf, sowie des Rettungsdienstes an dem Einsatz beteiligt. Auch ein Rettungshubschrauber unterstützte bei der Suche. Insgesamt waren elf Boote im Wasser und 160 Kräfte im Einsatz.

Leider konnte die männliche Person von den Einsatzkräften nicht mehr festgestellt werden. Auch der Einsatz von Ortungsgeräten an den Booten brachte keinen Erfolg. Um 17 Uhr wurde der Sucheinsatz beendet.

Von der Polizei konnten am Innkanal einige persönliche Gegenstände und ein Pkw aufgefunden werden. Hieraus ergaben sich Hinweise, dass es sich bei dem Mann um einen 39-Jährigen aus dem Landkreis Mühldorf handeln könnte. Eine abschließende Bestätigung der Identität ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht möglich.