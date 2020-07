Hilferufe in Gars a. Inn Rentnerin verletzt sich bei Sturz in der Wohnung

Durch ihre Hilferufe konnte eine 76-jährige Rentnerin am Donnerstag, 30. Juli 2020, gegen 23.50 Uhr, auf sich aufmerksam machen.

Gars a. Inn. Eine Nachbarin hörte die Rufe der Frau und verständigte die Polizei. Die Rentnerin war in ihrer Wohnung gestürzt und hatte sich dabei verletzt, sodass sie alleine nicht mehr aufstehen konnte. Da in der Nacht keine Ersatzschlüssel zu besorgen war, öffnete die Feuerwehr Gars die Wohnungstür. Nach der Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.