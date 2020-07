Schwer verletzt Radfahrer von Lkw frontal erfasst

Am 27. Juli 2020, um 13.35 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Arbeiter aus Waldkraiburg mit dem Lkw/Kipper auf der Industriestraße in Ampfing.

Ampfing. Am dortigen Stopp-Schild übersah er beim Hineintasten in die Kreuzung einen auf der Mobil-Oil-Straße befindlichen 57-jährigen Fahrradfahrer aus Waldkraiburg. Der Fahrradfahrer war in östlicher Richtung unterwegs. Der Kipper-Fahrer erfasste den Radfahrer frontal. Durch den Verkehrsunfall wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er kam im weiteren Verlauf mit einem Schädel-Hirn-Trauma sowie einer Rückenprellung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Traunstein. Die jeweiligen Fahrzeuge blieben ohne Schaden.