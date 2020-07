Fahrlässige Körperverletzung Joggerin wurde am Innkanal von Hund angegriffen

Am Sonntag, 19. Juli 2020, war eine 43-jährige Waldkraiburgerin zum Joggen am Innkanal auf Höhe von St. Erasmus unterwegs.

Waldkraiburg. Als sie sich einem relativ großem Hund von hinten näherte, drehte sich dieser um und griff die Joggerin unvermittelt an. Er biss ihr in den Unterarm, sprang ihr auf den Rücken und kratzte sie am rechten Unterschenkel. Die Hundehalterin, eine 53-jährige Frau aus Gars am Inn, schritt während des gesamten Vorfalls nicht ein. Erst durch das laute Schreien der Joggerin ließ der Hund schließlich von ihr ab. Bei dem schwarz-braunen Tier handelt es sich wohl um einen Altdeutschen Schäferhund. Die Frau begab sich dann zur Abklärung der Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen die Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.