Nicht aufgepasst 11-Jährige radelt vor ein Auto

11jährige mit Rad achtet nicht auf Fahrzeugverkehr- es kommt zum Unfall mit Personenschaden

Waldkraiburg. Am Samstag, 18. Juli, gegen 14 Uhr, befuhr ein 11-jähriges Mädchen die Graslitzer Straße in Waldkraiburg zunächst auf dem Gehweg in stadteinwärtiger Richtung. Ca. auf Höhe der Grundschule wollte das Mädchen die Straße überqueren.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand achtete die junge Radfahrerin nicht hinreichend auf den Fahrzeugverkehr, so dass sie direkt vor einen Pkw fuhr, der gerade auf der Graslitzer Straße stadtauswärts fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind, wodurch das Mädchen stürzte und verletzt wurde. Sie musste zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.