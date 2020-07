Lkw rammt Pkws vor Autohaus Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle

Der 53-jährige Fahrer aus dem Landkreis Rottal-Inn war gesundheitlich erheblich vorbelastet.

Waldkraiburg. Am Montag, 13. Juli 2020, gegen 11.10 Uhr, kam es in der Teplitzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw unkontrolliert in geparkte Autos eines dort ansässigen Autohauses fuhr. Der Lkw-Fahrer war in Fahrtrichtung Staatsstraße unterwegs, als er aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und schließlich mit seiner Sattelzugmaschine samt Anhänger mit einer Straßenlaterne sowie zwei geparkten Pkws kollidierte. Der Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit und erstversorgt. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen des eintreffenden Rettungsdienstes verstarb der 53-jährige Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn, der gesundheitlich erheblich vorbelastet war, noch an der Unfallstelle. Die Todesursache steht nicht im Zusammenhang mit dem Unfall. Der Gesamtschaden wird auf ca. 38.000 Euro geschätzt.