Auf Bundesstraße 15 Sattelzugmaschine vollständig ausgebrannt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 11. Juli 2020, in den frühen Morgenstunden, befuhr ein tschechischer Sattelzug die B 15 in südlicher Richtung. Als sich dieser auf der Ortsumgehung Haag i.OB auf Höhe Altdorf befand, geriet die Sattelzugmaschine in Brand.