Mit Baum kollidiert Tödlicher Unfall auf der Isentalstraße

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 10. Juli 2020, in den Morgenstunden befuhr ein 36-jähriger Mettenheimer mit einem firmeneigenen Pkw Skoda, die Isentalstraße (St 2084) von Heldenstein in Richtung Schwindegg.