Mit Abwehrspray gesprüht Streitigkeit endet in gefährlicher Körperverletzung

Foto: Jevgenij Avin/123rf.com

Am Freitag, 10. Juli 2020, in den frühen Morgenstunden war ein 55-jähriger Waldkraiburger mit seinem 35-jährigen Sohn und dessen 47-jähriger Lebensgefährtin unterwegs in der Aussiger Straße.