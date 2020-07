Polizei bittet um Hinweise Opferstock ausgeraubt und E-Rollstuhl geklaut

Echt dreiste Diebe waren hier am Werk

Kraiburg. Gelddiebstahl aus Opferstock in Frauendorf

In der Kirche von Frauendorf kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Gelddiebstählen aus Opferstöcken. Ein neuerlicher Diebstahl ereignete sich am Donnerstag, 2. Juli, gegen 12Uhr. Der unbekannte Täter wurde bei der Tat beobachtet. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einer männlichen Person um die 50 Jahre, schlanke Figur, graue kurze Haare und Oberlippen-/Kinnbart. Er trug zur Tatzeit ein kurzes weißes Hemd und darüber eine ärmellose helle Weste.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Waldkraiburg, unter Telefon 08638/94470.

Waldkraiburg. Diebstahl eines elektrischen Rollstuhls in der Enzianstraße

Am Samstag, 4. Juli, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, wurde ein elektrischer Rollstuhl eines 77-jährigen Waldkraiburgers aus dem Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Enzianstraße 59 in Waldkraiburg durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der neuwertige Rollstuhl hat einen Beuteschaden von etwa 900 Euro.

Hinweise zur Klärung dieser Straftat, bitte an die Polizei Waldkraiburg.