10 Euro „Schmerzensgeld“ Pkw erfasst neunjährigen Schüler

Foto: 123rf.com

Als am 26. Juni 2020, gegen 7.45 Uhr, ein neunjähriger Haager und dessen 12-jähriger Bruder mit ihren Rädern auf dem Weg zur Schule waren und der Neunjährige die Zeno-Kern-Straße in Haag überqueren wollte, bog von der Hauptstraße kommend nach links eine Pkw-Fahrerin in die Straße ein.