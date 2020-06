Zeuge gesucht Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 18. Juni 2020, ereignete sich gegen 14.15 Uhr zwischen dem Ortsteil Aham und der Abzweigung in Richtung Bienenhof in Mühldorf a. Inn ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern.