Pkw-Lenker flüchtet 29-Jähriger von Auto angefahren

Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei Waldkraiburg sucht Zeugen!

Rechtmehring. Am Samstag, 13. Juni 2020, um 22.20 Uhr, kam es in Rechtmehring zum einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Mann aus dem Altlandkreis Wasserburg leicht verletzt wurde. Der Mann wartete an diesem Abend an der Einmündung der Dorfstraße zur Schleefelder Straße auf seine Freundin, als sich vom Kreisverkehr ein dunkler Pkw näherte. Der Fahrer des SUV, der in Richtung Edling unterwegs war, touchierte mit dem rechten Außenspiegel den 29-jährigen Mann. Dieser stürzte und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Der Fahrer des Wagens beschleunigte und flüchtete in Richtung Edling. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben beziehungsweise Angaben zum Fahrer des Wagens machen können. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Waldkraiburg unter Telefon 08638/94470.