An zwei Fahrzeugen Radmuttern gelockert

Am 3. und am 7. Juni 2020 wurden an einem geparkten Pkw Peugeot 207 sowie an einem VW Transporter jeweils die Radmuttern am vorderen linken Reifen gelockert. Die Fahrzeuge standen „Am Hügel“ in Schwindegg.