Unfallflucht Spiegel eines geparkten Autos abgefahren

Fahrzeuglenker beschädigte beim Vorbeifahren ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Auto

Waldkraiburg. Am Samstag, 6. Juni, zwischen 14.45 und 15.15 Uhr, ereignete sich in der Reichenberger Straße in Waldkraiburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte unter der Tel. 08638/9447-0 an die Polizeiinspektion Waldkraiburg.