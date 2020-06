Fahrer alkoholisiert Haus angefahren und geflüchtet

Der Fahrer stellte sein Auto unweit des Unfallortes ab und entfernte sich

Waldkraiburg. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 6. Juni, wurde der Polizei eine Beschädigung an einem Haus in der Rosenstraße gemeldet. Diese wurde durch einen vorangegangenen Verkehrsunfall verursacht. Der verantwortliche Fahrzeugführer war aber nicht mehr vor Ort. Den beteiligten Pkw stellte der Fahrer unweit des Unfallortes ab und entfernte sich im Anschluss unerlaubt.

Anhand der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Fahrer bereits kurze Zeit später ermittelt und auch im Nahbereich angetroffen werden. Bei dem 27-jährigen Mann aus Waldkraiburg konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei einem freiwillig durchgeführten Alkoholtest wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt.

Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Es wurde ein Verfahren wegen mehrerer Straftaten eingeleitet.

Am Objekt der Rosenstraße entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro und auch das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Die Feuerwehr musste zur Bindung von ausgelaufenem Öl hinzugezogen werden.