Beim Einparken Mit dem Pkw in die Schaufensterscheibe

Am Montagvormittag, 25. Mai 2020, wollte ein 76-jähriger Töginger mit seinem Skoda vor einer Bäckerei in Mühldorf einparken.

Mühldorf am Inn. Aus ungeklärter Ursache kam der Skoda nicht zum Stehen, fuhr frontal in die Schaufensterscheibe der Bäckerei und kam erst zum Stillstand, als er sich schon zur Hälfte in der Bäckerei befand. In der Bäckerei befanden sich zwei Gäste und die Verkäuferin. Es wurde niemand verletzt. An der Schaufensterscheibe und dem Inventar entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Auch der Skoda wurde erheblich beschädigt.