40.000 Euro Schaden Feuerwehreinsatz wegen defekter Spülmaschine

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am 20. Mai 2020, gegen 17.50 Uhr, fing in St. Erasmus in einer Küche in der Kirchfeldstraße eine Spülmaschine zu kockeln an.