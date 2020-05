Vor einem Haus randaliert Kraiburger hält Polizei auf Trab

Polizei nahm den betrunkenen Mann (45) in Gewahrsam

Kraiburg. Am Samstag, 16. Mai, ging gegen 20.15 Uhr ein Anruf bei der Polizeidienststelle ein. Eine Frau aus Kraiburg am Inn teilte mit, dass ein Mann vor ihrem Haus randalieren würde. Als die Streife der PI Waldkraiburg an der mitgeteilten Adresse ankam, war der Betroffene nicht mehr vor Ort.

Bei der weiteren Suche konnte „Am Bleicher“ eine erheblich alkoholisierte Person angetroffen werden. Der Mann zeigte sich zunächst äußerst aggressiv gegenüber den Beamten, konnte aber zur Räson gebracht werden und die Beamten traten wieder den Heimweg an.

Gegen 23 Uhr ging erneut ein Anruf bei der Dienststelle ein. Diesmal teilte ein Kraiburger mit, dass ein fremder Mann durch seinen Garten schlich. Als er ihn darauf ansprach, zückte dieser ein Messer.

Als die Beamten erneut in Kraiburg eintrafen und den verdächtigen Mann aufgriffen, stellten sie fest, dass es sich erneut um den stark alkoholisierten 45-jährigen Kraiburger vom vorherigen Einsatz handelte.

Zur Vermeidung etwaiger schwerwiegender Delikte wurde der Mann daraufhin in Gewahrsam genommen.